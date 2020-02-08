"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
В рамках 26-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Кристал Пэлас".
Благодаря победе "ириски" поднялись на седьмое место. "Кристал Пэлас" остался на 14-м.
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:1
Голы: Бернард, 18 - 1:0, Бентеке, 51 - 1:1, Ришарлисон, 58 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 88 - 3:1
"Эвертон": Пикфорд, Мина, Динь, Кин, Коулмэн, Шнайдерлин, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 26), Бернард (Дэвис, 65), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс (Дэнн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Кэйхилл, Миливоевич, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, Бентеке, Айю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18