"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

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"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ "Эвертон" одержал победу над "Кристал Пэлас".

Благодаря победе "ириски" поднялись на седьмое место. "Кристал Пэлас" остался на 14-м.

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Бернард, 18 - 1:0, Бентеке, 51 - 1:1, Ришарлисон, 58 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 88 - 3:1

"Эвертон": Пикфорд, Мина, Динь, Кин, Коулмэн, Шнайдерлин, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 26), Бернард (Дэвис, 65), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс (Дэнн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Кэйхилл, Миливоевич, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, Бентеке, Айю.

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