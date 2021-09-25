"Эвертон" обыграл "Норвич" и догнал лидеров АПЛ
Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле победил "Норвич" со счетом 2:0.
Победу ливерпульскому клубу принесли голы Эндроса Таунсенда и Абдулая Дукуре.
"Эвертон", набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но отстает от лидирующего "Ливерпуля" только по разнице мячей. "Норвич" с нулем очков остался на последней, 20-й позиции.
"Эвертон" – "Норвич" - 2:0 (1:0)
Голы: Таунсенд, 29 (с пенальти) - 1:0, Дукуре, 77 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд (Гордон, 76), Ивоби (Доббин, 89), Аллан, Дукуре, Грэй (Дэвис, 83), Рондон.
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак (Рашица, 69), Уильямс (Яннулис, 86), Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Цолис, 69), Пукки, Сарджент.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18