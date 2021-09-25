"Эвертон" обыграл "Норвич" и догнал лидеров АПЛ

Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле победил "Норвич" со счетом 2:0.

Победу ливерпульскому клубу принесли голы Эндроса Таунсенда и Абдулая Дукуре.

"Эвертон", набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но отстает от лидирующего "Ливерпуля" только по разнице мячей. "Норвич" с нулем очков остался на последней, 20-й позиции.

"Эвертон" – "Норвич" - 2:0 (1:0)

Голы: Таунсенд, 29 (с пенальти) - 1:0, Дукуре, 77 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд (Гордон, 76), Ивоби (Доббин, 89), Аллан, Дукуре, Грэй (Дэвис, 83), Рондон.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак (Рашица, 69), Уильямс (Яннулис, 86), Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Цолис, 69), Пукки, Сарджент.

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