"Эвертон" обыграл "Ньюкасл", одержав вторую победу подряд при Анчелотти

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"Эвертон" обыграл "Ньюкасл", одержав вторую победу подряд при Анчелотти

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде обыграл "Ньюкасл" благодаря дублю Доминика Кэлверт-Льюина. В составе "сорок" отличился Фабиан Шер. 

Таким образом, ливерпульский клуб одержал вторую победу подряд под руководством Карло Анчелотти и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Также завершились еще два матча 20-го тура. "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью со счетом 1:1. "Уотфорд" разгромил "Астон Виллу" - 3:0.

"Ньюкасл" – "Эвертон" - 1:2 (0:1)
Голы: Кэлверт-Льюин, 13 - 0:1, Шер, 56 - 1:1, Кэлверт-Льюин, 65 - 1:2

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Шер, Фернандес, Виллемс (Лонгстафф, 85), Шелви, Хэйден, Альмирон, Лежен (Атсу, 74), Жоэлинтон (Гэйл, 74), Кэрролл.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Сидибе, Бейнс (Мина, 80), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Коулмэн, 70), Ришарлисон, Кин (Делф, 61), Кэлверт-Льюин.

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:0)
Голы: Томкинс, 50 - 0:1, Ингз, 74 - 1:1

"Уотфорд" – "Астон Вилла" - 3:0 (1:0)
Голы: Дини, 42 - 1:0, Дини, 67 (с пенальти) - 2:0, Сарр, 71 - 3:0

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