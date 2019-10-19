"Эвертон" обыграл "Вест Хэм" в 9-м туре АПЛ

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"Эвертон" обыграл "Вест Хэм" в 9-м туре АПЛ

В рамках девятого тура АПЛ "Эвертон" на своём поле взял верх над "Вест Хэмом".

"Ириски" забили по голу в каждом из таймов, выиграв со счётом 2:0. Голы в свой актив записали Бернард и Гильфи Сигурдссон.

"Эвертон" – "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Бернард, 17 - 1:0, Сигурдссон, 90 - 2:0.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Сидибе, Мина (Холгейт, 90), Динь, Бернард, Дэвис, Уолкотт (Кин, 86), Андре Гомеш, Ришарлисон, Ивоби (Сигурдссон, 87).

"Вест Хэм": Роберто, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Лансини, Форнальс (Уилшер, 63), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46), Нобл (Айети, 74), Райс, Аллер.

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