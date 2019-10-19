"Эвертон" обыграл "Вест Хэм" в 9-м туре АПЛ
В рамках девятого тура АПЛ "Эвертон" на своём поле взял верх над "Вест Хэмом".
"Ириски" забили по голу в каждом из таймов, выиграв со счётом 2:0. Голы в свой актив записали Бернард и Гильфи Сигурдссон.
"Эвертон" – "Вест Хэм" - 2:0
Голы: Бернард, 17 - 1:0, Сигурдссон, 90 - 2:0.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Сидибе, Мина (Холгейт, 90), Динь, Бернард, Дэвис, Уолкотт (Кин, 86), Андре Гомеш, Ришарлисон, Ивоби (Сигурдссон, 87).
"Вест Хэм": Роберто, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Лансини, Форнальс (Уилшер, 63), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46), Нобл (Айети, 74), Райс, Аллер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Эвертон
|9
|10
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|14
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|16
|Астон Вилла
|8
|8
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|8
|18
|Саутгемптон
|8
|7
|19
|Норвич Сити
|8
|6
|20
|Уотфорд
|8
|3