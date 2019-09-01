"Эвертон" обыграл "Вулверхэмптон" в результативном матче
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Эвертон" добился победы над "Вулверхэмптоном". В начале встречи счет открыл Ришарлисон, но вскоре равновесие восстановил Саисс. Вскоре Ивоби вновь вывел хозяев вперед. На 75-й минуте счет сравнял Хименес, но через несколько минут победный гол забил Ришарлисон, оформивший дубль.
"Эвертон" – "Вулверхэмптон" - 3:2 (2:1)
Голы: Ришарлисон, 5 - 1:0, Саисс, 9 - 1:1, Ивоби, 12 - 2:1, Хименес, 75 - 2:2, Ришарлисон, 80 - 3:2
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|4
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|3
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|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
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|4
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