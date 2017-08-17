"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"
Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.
"Эвертон" – "Хайдук" 2:0
Голы: Кин, 30 - 1:0, Гуйе, 45 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Мартина, Уильямс, Классен (Кэлверт-Льюин, 62), Шнайдерлин (Дэвис, 46), Гуйе, Миральяс (Бешич, 76), Руни, Лукман.
"Хайдук": Стипица, Карбоньери, Нижич, Мемола, Генцоглу (Башич, 85), Кожуль (Эрцег, 66), Юранович, Влашич, Радошевич, Барри, Охандза (Саид, 66).
Предупреждения: Шнайдерлин (19), Мемола (43), Бешич (90).
"Партизан" – "Видеотон" 0:0
"Партизан": Стойкович, Остоич, Милетич, Вуличевич, Милетич, Евтович, Радин, Янкович (Джюричкович, 78), Сума (Илич, 66), Тавамба, Джурджевич (Йованович, 80).
"Видеотон": Ковачик, Сольноки, Юхас, Стопира, Него, Паткаи, Хаджич (Гереши, 33), Лазович, Фиола, Щепович (Сабо, 43), Хенти (Марич, 77).
Предупреждения: Остоич (4), Радин (20), Паткаи (25), Хенти (46), Фиола (52), Сольноки (56). | http://soccernews.ru
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