"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"

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"Эвертон" одержал победу над "Хайдуком", "Партизан" сыграл вничью с "Видеотоном"

Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Эвертон" – "Хайдук" 2:0

Голы: Кин, 30 - 1:0, Гуйе, 45 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Мартина, Уильямс, Классен (Кэлверт-Льюин, 62), Шнайдерлин (Дэвис, 46), Гуйе, Миральяс (Бешич, 76), Руни, Лукман.

"Хайдук": Стипица, Карбоньери, Нижич, Мемола, Генцоглу (Башич, 85), Кожуль (Эрцег, 66), Юранович, Влашич, Радошевич, Барри, Охандза (Саид, 66).

Предупреждения: Шнайдерлин (19), Мемола (43), Бешич (90).


"Партизан" – "Видеотон" 0:0

"Партизан": Стойкович, Остоич, Милетич, Вуличевич, Милетич, Евтович, Радин, Янкович (Джюричкович, 78), Сума (Илич, 66), Тавамба, Джурджевич (Йованович, 80).

"Видеотон": Ковачик, Сольноки, Юхас, Стопира, Него, Паткаи, Хаджич (Гереши, 33), Лазович, Фиола, Щепович (Сабо, 43), Хенти (Марич, 77).

Предупреждения: Остоич (4), Радин (20), Паткаи (25), Хенти (46), Фиола (52), Сольноки (56). | http://soccernews.ru

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