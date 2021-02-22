"Эвертон" огласил ПСЖ стоимость Мойсе Кина

Стало известно, какую сумму "Эвертон" хочет выручить от продажи нападающего Мойсе Кина в ПСЖ.

По информации Todofichajes, "ириски" намерены требовать за 20-летнего футболиста 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за форварда около 34 миллионов.

Кин выступает за ПСЖ с октября на правах аренды, сыграл 26 матчей, забил 14 голов и сделал 1 ассист.

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