"Эвертон" оказался сильнее "Кристал Пэлас". Команда Анчелотти возглавила таблицу АПЛ

В рамках 3-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 2:1.

В составе "ирисок" отличились Доминик Калверт-Левин и Ришарлисон, у хозяев забил Шейху Куяте.

Команда Карло Анчелотти одержала 3 победы в 3 матчах и стала единоличным лидером турнирной таблицы Премьер-лиги.

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 1:2

Голы: 0:1 – 10 Калверт-Левин, 1:1 – 26 Куяте, 1:2 – 40, пенальти Ришарлисон.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Митчелл, Уорд, Куяте, Таунсенд, Эзе (Батшуайи, 75), Маккарти, Макартур (Ридевалд, 88), Заа, Айю (Бентеке, 82).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Динь, Кин, Мина, Аллан, Дукуре, Андре Гомеш (Сигурдссон, 76), Хамес (Ивоби, 86), Калверт-Левин, Ришарлисон (Дэвис, 90).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте. | http://soccernews.ru