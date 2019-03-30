"Эвертон" определился с будущим Влашича
Полузащитник Никола Влашич вряд ли останется в московском ЦСКА по окончании текущего сезона.
Как сообщает The Guardian, "Эвертон", которому принадлежат права на футболиста, планирует вернуть его летом и дать шанс заиграть в следующей кампании.
Таким образом, если ничего не изменится, 21-летний хорват покинет армейский клуб 30 июня, когда истечёт срок его аренды.
В этом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
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|Вулверхэмптон
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