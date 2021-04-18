"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина
Фото: Твиттер @goal
Руководство "Эвертона" назвало цену, за которую готово отпустить форварда Мойзе Кина.
"Ириски" хотят получить за 21-летнего футболиста, который выступает на правах аренды в ПСЖ, как минимум 50 млн евро. По крайней мере переговоры начнутся с этой суммы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Everton are keen to sell Moise Kean in the summer - the negotiations will start around €50m. PSG are working to sign him on a permanent deal but negotiating on the price - Italian clubs would join the race only if PSG won’t find an agreement. #EFC #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021
Парижский клуб очень хочет оставить игрока у себя на длительный срок. Однако, кроме них за футболистом наблюдает и ряд итальянских клубов.
В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 38 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35,00 млн €.
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18