"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина

Руководство "Эвертона" назвало цену, за которую готово отпустить форварда Мойзе Кина.

"Ириски" хотят получить за 21-летнего футболиста, который выступает на правах аренды в ПСЖ, как минимум 50 млн евро. По крайней мере переговоры начнутся с этой суммы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Everton are keen to sell Moise Kean in the summer - the negotiations will start around €50m. PSG are working to sign him on a permanent deal but negotiating on the price - Italian clubs would join the race only if PSG won’t find an agreement. #EFC #PSG