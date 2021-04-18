"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина

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"Эвертон" определился с ценой за Мойсе КинаФото: Твиттер @goal 
Руководство "Эвертона" назвало цену, за которую готово отпустить форварда Мойзе Кина.

"Ириски" хотят получить за 21-летнего футболиста, который выступает на правах аренды в ПСЖ, как минимум 50 млн евро. По крайней мере переговоры начнутся с этой суммы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Парижский клуб очень хочет оставить игрока у себя на длительный срок. Однако, кроме них за футболистом наблюдает и ряд итальянских клубов. 

В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 38 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35,00 млн €.

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