"Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера

Теги эвертонуотфордмарку силва

"Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Уотфорда" Марку Силве, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдцы намерены переманить португальского специалиста этим летом. В "Эвертоне" Силва может заменить отправленного в отставку Сэма Эллардайса.

В минувшем сезоне "Уотфорд" под руководством 40-летнего Силвы занял 14 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Венгер рассказал об интересе "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов