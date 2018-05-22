"Эвертон" определился с фаворитом на пост главного тренера

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Уотфорда" Марку Силве, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мерсисайдцы намерены переманить португальского специалиста этим летом. В "Эвертоне" Силва может заменить отправленного в отставку Сэма Эллардайса.

В минувшем сезоне "Уотфорд" под руководством 40-летнего Силвы занял 14 место в Премьер-лиге.

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