"Эвертон" определился с новым главным тренером

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"Эвертон" определился с новым главным тренером

Руководство "Эвертона" определилось с новым главным тренером, который станет преемником уволенного ранее Рональда Кумана.

Как сообщает The Telegraph, боссы "ирисок" остановили свой выбор на экс-наставнике сборной Англии Сэме Эллардайсе. Стороны уже провели встречу, в ходе которой обсудили детали сотрудничества.

Напомним, что сейчас "Эвертоном" руководит Дэвид Ансуорт.

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