"Эвертон" определился с новым наставником команды

"Эвертон" в своём официальном твиттере подтвердил, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды стал наставник молодёжки "ирисок" Дэвид Ансуорт.

По информации британской прессы, 44-летний специалист получит четыре матча, чтобы показать себя. Если под руководством Ансуорта мерсисайдцы улучшат результаты, то не исключается его назначение на постоянной основе.

Напомним, что накануне "Эвертон" уволил голландца Рональда Кумана.

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