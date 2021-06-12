"Эвертон" определился с новым тренером
Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту возглавит "Эвертон", утверждает журналист Доминик Кинг.
По его информации, стороны уже договорились о сотрудничестве и согласовали все принципиальные нюансы.
Португальский наставник сменит у руля "ирисок" Карло Анчелотти, который вернулся в мадридский "Реал".
Нуну тренировал "Вулверхэмптон" с 2017 года. Он досрочно расторг контракт, связывающий его с "волками" до 2023 года.
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|27
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|Челси
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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