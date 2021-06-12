"Эвертон" определился с новым тренером

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"Эвертон" определился с новым тренером

Фото сайт "Вулверхэмптона"

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту возглавит "Эвертон", утверждает журналист Доминик Кинг.

По его информации, стороны уже договорились о сотрудничестве и согласовали все принципиальные нюансы.

Португальский наставник сменит у руля "ирисок" Карло Анчелотти, который вернулся в мадридский "Реал".

Нуну тренировал "Вулверхэмптон" с 2017 года. Он досрочно расторг контракт, связывающий его с "волками" до 2023 года.

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