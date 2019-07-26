"Эвертон" определился с размером предложения по Заа

"Эвертон" работает над трансфером вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" подготовили конкретное предложение по 26-летнему ивуарийцу - 67 миллионов евро и права на форварда Дженка Тосуна.

Напомним, что на лидера "орлов" также претендуют "Арсенал" и "Челси".

В прошлом сезоне Заа сыграл за "Пэлас" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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