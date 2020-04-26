"Эвертон" оштрафует Кина за нарушение карантина
"Эвертон" оштрафует форварда команды Мойсе Кина за нарушение карантина. Об этом сообщает The Star.
По данным источника, нападающему нужно будет выплатить около 160 тысяч фунтов.
20-летний футболист в соцсетях выложил видео с домашней вечеринке, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Ролик Кин подписал "карантинная очистка". Позже он удалил эту видеозапись.
Клуб сразу осудил поведение молодого игрока.
Не пропустите: Форвард "Эвертона" нарушил правила карантина, отправившись на вечеринку| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18