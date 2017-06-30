"Эвертон" отдал только приобретенного Оньекуру в аренду в "Андерлехт"

Новичок "Эвертона" Генри Оньекуру был отправлен в аренду, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний нападающий следующий сезон проведет в аренде в "Андерлехте". Напомним, что игрок заключил с "ирисками" пятилетний контракт.

В минувшем сезоне Оньекуру сыграл 31 матч за "Эйпен" и забил 14 голов.

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