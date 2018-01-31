"Эвертон" отказал "Наполи" в трансфер Классена
"Наполи" не сумел согласовать трансфер голландского полузащитника "Эвертона" Дэви Классена, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, итальянский клуб пытался приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, но получил отказ.
Напомним, что 24-летний Классен перешел в "Эвертон" прошлым летом из "Аякса" за 27 миллионов евро, провел за клуб 13 матчей и отдал 1 голевой пас.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
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|25
|28
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|24
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Саутгемптон
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