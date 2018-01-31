"Эвертон" отказал "Наполи" в трансфер Классена

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"Эвертон" отказал "Наполи" в трансфер Классена

"Наполи" не сумел согласовать трансфер голландского полузащитника "Эвертона" Дэви Классена, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб пытался приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, но получил отказ.

Напомним, что 24-летний Классен перешел в "Эвертон" прошлым летом из "Аякса" за 27 миллионов евро, провел за клуб 13 матчей и отдал 1 голевой пас.

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