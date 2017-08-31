"Эвертон" отказал "Вест Хэму" в трансфере Миральяса

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"Эвертон" отказал "Вест Хэму" в трансфере Миральяса

Лондонский "Вест Хэм" нацелился на атакующего полузащитника "Эвертона" Кевина Миральяса.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" сделали запрос об аренде 29-летнего бельгийца, но мерсисайдский клуб ответил отказом.

В стартовавшем сезоне Миральяс сыграл за "Эвертон" 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался. 

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