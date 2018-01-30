"Эвертон" отказал "Вест Хэму" в трансфере Шнейдерлина

"Вест Хэм" пытался купить полузащитника "Эвертона" Моргана Шнейдерлина, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб предлагал за трансфер 28-летнего француза почти 23 миллиона евро, однако "ириски" ответили отказом.

Отмечается, что сделку заблокировал главный тренер мерсисайдской команды Сэм Эллардайс.

В этом сезоне Шнейдерлин сыграл за "Эвертон" 29 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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