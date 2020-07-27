"Эвертон" отказался от выкупа трансфера Сидибе

Теги эвертонмонакоджибриль сидибетрансферы

"Эвертон" отказался от выкупа трансфера Сидибе

"Эвертон" не будет выкупать трансфер защитника "Монако" Джибриля Сидибе, который выступал за клуб на правах аренды.

"Желаем Джибрилю всего наилучшего в дальнейшей карьере! Спасибо за выступления за наш клуб", - говорится на официальной странице ливерпульского клуба в Twitter.

В нынешнем сезоне 27-летний Сидибе провел за "Эвертон" 28 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с монегасками действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов