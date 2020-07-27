"Эвертон" отказался от выкупа трансфера Сидибе

"Эвертон" не будет выкупать трансфер защитника "Монако" Джибриля Сидибе, который выступал за клуб на правах аренды.

"Желаем Джибрилю всего наилучшего в дальнейшей карьере! Спасибо за выступления за наш клуб", - говорится на официальной странице ливерпульского клуба в Twitter.

В нынешнем сезоне 27-летний Сидибе провел за "Эвертон" 28 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с монегасками действует до лета 2022 года.

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