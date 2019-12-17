"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти

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"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти

"Эвертон" опубликовал официальное заявление с опровержением информации о договорённости с итальянским тренером Карло Анчелотти.

"После ухода Марку Силвы руководство "Эвертона" работает над поиском нового тренера, в связи с чем провело встречи с рядом кандидатов. Можем подтвердить, что пока клуб не делал никому контрактных предложений и не остановился на одном претенденте. Хотя клуб настроен как можно быстрее назначить нового постоянного тренера, главная задача - сделать правильный выбор", - говорится в публикации "ирисок".

Ранее сообщалось, что "Эвертон" уже согласовал с Анчелотти контракт до 2022 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

По итогам 17 туров ливерпульская команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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