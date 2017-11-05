"Эвертон" отыграл два мяча и одержал волевую победу над "Уотфордом"

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"Эвертон" отыграл два мяча и одержал волевую победу над "Уотфордом"

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Уотфорд", уступая по ходу встречи два мяча. Счет открыл Ришарлисон, а через некоторое время преимущество "вишней" удвоил Кристиан Кабаселе. Впрочем затем голы Умара Ньяссе, Доминика Кэлверта-Льюиса и Лейтона Бейнса принесли победу "ирискам".

"Эвертон" – "Уотфорд" - 3:2 (0:0)
Голы: Ришарлисон, 46 - 0:1, Кабаселе, 64 - 0:2, Ньяссе, 67 - 1:2, Кэлверт-Льюин, 74 - 2:2, Бейнс, 90 (с пенальти) - 3:2

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Кенни, Кин, Банингиме (Лукман, 55), Гуйе, Дэвис, Сигурдссон (Леннон, 85), Руни (Кэлверт-Льюин, 68), Ньяссе.

"Уотфорд": Гомес (Карнезис, 59), Кабаселе (Мариаппа, 79), Холебас, Фемения, Бритос, Клеверли, Дукуре, Каррильо, Хьюз (Окака Чука, 90), Ришарлисон, Грэй.

Не пропустите: Ришарлисон забил четвертый гол в АПЛ на выезде и уступает только Салаху и Кейну. | http://soccernews.ru

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