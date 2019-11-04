"Эвертон" озвучил диагноз Андре Гомеша

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"Эвертон" озвучил диагноз Андре Гомеша

Пресс-служба "Эвертона" подтвердила, что полузащитник Андре Гомеш сломал ногу во время матча с "Тоттенхэмом" (1:1).

По итогам медицинского обследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки. В ближайшее время он перенесёт операцию.

Сроки восстановления 26-летнего футболиста пока неизвестны. Информация об этом будет опубликована позднее.

В текущем сезоне Гомеш сыграл за "Эвертон" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: В "Барселоне" отреагировали на жуткую травму Андре Гомеша. | http://soccernews.ru
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