"Эвертон" озвучил диагноз Андре Гомеша

Пресс-служба "Эвертона" подтвердила, что полузащитник Андре Гомеш сломал ногу во время матча с "Тоттенхэмом" (1:1).

По итогам медицинского обследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки. В ближайшее время он перенесёт операцию.

Сроки восстановления 26-летнего футболиста пока неизвестны. Информация об этом будет опубликована позднее.

В текущем сезоне Гомеш сыграл за "Эвертон" 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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