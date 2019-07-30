"Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому

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"Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому

"Эвертон" пытается перехватить трансферную цель "Зенита" в лице вингера "Барселоны" Малкома.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов купить 22-летнего бразильца за 35 миллионов евро плюс бонусы.

Однако "ириски" уже перебили предложение питерцев. По информации Mundo Deportivo, английский клуб намерен купить игрока за 40 миллионов.

"Барса", в свою очередь, не спешит отпускать Малкома, полагая, что в итоге на его продаже удастся заработать до 50 миллионов евро.

Не пропустите: Малком мог оказаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Газпромовские бомжи

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Джигурда

чувак, ты не за#бался сам себя плюсовать? В чем прикол?? расскажи-ка нам всем..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жили, не тужили Плюс и Минус. Друзья были не разлей вода. Но как случилась эта история, никто не знает. Было дело вечером, делать было нечего. Плюс и Минус сидели и решали задачки. Вдруг Минус вскочил и закричал на весь их дом: – А ты знаешь, что я нужнее тебя?! – Это почему же? – Потому, что я у всех все отнимаю! И этим горжусь! – Ты не гордишься, а хвастаешься! – сказал Плюс. – Это я лучше тебя! – Нет я! – Нет я! Так они долго спорили, пока плюс не сказал: – Минус, пойдем к Равно, он решит нашу проблему. Плюс и Минус пошли к Равно, но его не было дома. Соседи Равно сказали, что он ушел на собрание. Тогда Плюс и Минус пошли к себе домой, а по дороге и забыли, что поссорились.

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Джигурда

дятел, шо ты несёшь?? У тебя настолько скучная жизнь,что от делать не#уй ты сам себя плюсуешь? Зачем? Почему?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я иногда, особенно когда вижу что идет огульное анонимное минусование, компенсирую минусы когда считаю что мнение в ответе или вопрос имеют право на существование и не нарушают правил сайта, независимо от того совпадает ли это мнение с моим. Почти всегда стараюсь компенсировать минусы у новичков, недостаточно хорошо понявших правила БВ, особенно если минус поставлен системой за не уникальный ответ, но в этих случаях всегда пишу внизу коммент с напоминанием правил. Ну и конечно всегда компенсирую, когда моя точка зрения совпадает с точкой зрения "пострадавшего" автора.

Джигурда

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