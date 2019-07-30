"Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому

"Эвертон" пытается перехватить трансферную цель "Зенита" в лице вингера "Барселоны" Малкома.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов купить 22-летнего бразильца за 35 миллионов евро плюс бонусы.

Однако "ириски" уже перебили предложение питерцев. По информации Mundo Deportivo, английский клуб намерен купить игрока за 40 миллионов.

"Барса", в свою очередь, не спешит отпускать Малкома, полагая, что в итоге на его продаже удастся заработать до 50 миллионов евро.

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