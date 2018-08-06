"Эвертон" перехватил трансферную цель "Милана"

"Эвертон" близок к подписанию бывшего полузащитника "Шахтёра" Бернарда, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "ириски" уже согласовали детали контракта с 25-летним бразильцем, который совсем недавно был в шаге от перехода в "Милан".

Отмечается, что решающую роль в переговорах сыграл главный тренер "Эвертона" Марку Силва, убедивший Бернарда отдать предпочтение АПЛ. | http://soccernews.ru