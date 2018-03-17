"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 31-го тура АПЛ
Представляем результаты 31-го тура АПЛ.
"Сток Сити" – "Эвертон" 1:2
Голы: Тосун, 69 - 0:1, Шупо-Мотинг, 77 - 1:1, Тосун, 84 - 1:2
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Стафилидис, Джонсон, Зума, Адам, Аллен, Шакири (Берахино, 76), Ндиайе, Собхи (Шупо-Мотинг, 72; Хесе, 79), Крауч.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Дэвис (Кэлверт-Льюин, 53), Гуйе, Уолкотт, Болази, Руни (Шнайдерлин, 87), Тосун.
Предупреждения: Шоукросс (55), Джагелка (82).
Удаление: Адам (30)
"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" 0:2
Голы: Томкинс, 23 - 0:1, Миливоевич (пен), 68 - 0:2
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 46), Хадерджонай, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард (Качунга, 71), Инс (ван Ла Парра, 61), Мунье, Кванер.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Кабай, 21), Таунсенд, Уан-Биссака, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке.
Предупреждения: Кабай (58), Хогг (70), Муй (78), Уан-Биссака (80), Шиндлер (83)
"Борнмут" – "Вест Бромвич" 2:1
Голы: Родригес, 49 - 0:1, Айб, 77 - 1:1, Станислас, 89 - 2:1
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис (Дэниэлс, 17), Аке, Смит (Муссе, 57), Кук, Кук, Гослинг, Станислас, Айб, Кинг, Уилсон (Дефо, 73).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Филлипс, 77), Хегази, Гиббс, Доусон, Якоб, Ливермор, Брант (Филд, 82), Ньом, Родригес (Робсон-Кану, 86), Рондон.
Предупреждения: Смит (33), Ливермор (34), Доусон (87). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20