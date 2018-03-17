"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Теги эвертонкристал пэласборнмут

"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Представляем результаты 31-го тура АПЛ.

"Сток Сити" – "Эвертон" 1:2

Голы: Тосун, 69 - 0:1, Шупо-Мотинг, 77 - 1:1, Тосун, 84 - 1:2

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Стафилидис, Джонсон, Зума, Адам, Аллен, Шакири (Берахино, 76), Ндиайе, Собхи (Шупо-Мотинг, 72; Хесе, 79), Крауч.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Дэвис (Кэлверт-Льюин, 53), Гуйе, Уолкотт, Болази, Руни (Шнайдерлин, 87), Тосун.

Предупреждения: Шоукросс (55), Джагелка (82).

Удаление: Адам (30)


"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Томкинс, 23 - 0:1, Миливоевич (пен), 68 - 0:2

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 46), Хадерджонай, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард (Качунга, 71), Инс (ван Ла Парра, 61), Мунье, Кванер.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Кабай, 21), Таунсенд, Уан-Биссака, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке.

Предупреждения: Кабай (58), Хогг (70), Муй (78), Уан-Биссака (80), Шиндлер (83)


"Борнмут" – "Вест Бромвич" 2:1

Голы: Родригес, 49 - 0:1, Айб, 77 - 1:1, Станислас, 89 - 2:1

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис (Дэниэлс, 17), Аке, Смит (Муссе, 57), Кук, Кук, Гослинг, Станислас, Айб, Кинг, Уилсон (Дефо, 73).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Филлипс, 77), Хегази, Гиббс, Доусон, Якоб, Ливермор, Брант (Филд, 82), Ньом, Родригес (Робсон-Кану, 86), Рондон.

Предупреждения: Смит (33), Ливермор (34), Доусон (87). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов