"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты тура
Представляем результаты 1-го тура АПЛ.
"Эвертон" – "Сток Сити" 1:0
Гол: Руни, 45 - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс (Мартина, 46), Бейнс, Джагелка, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 60), Руни, Сандро Рамирес (Миральяс, 77), Кэлверт-Льюин.
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Кркич (Шупо-Мотинг, 72), Берахино (Крауч, 72), Диуф.
Предупреждения: Аллен (29), Мартина (85).
"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" 0:3
Голы: Уорд (аг), 23 - 0:1, Мунье, 26 - 0:2, Мунье, 78 - 0:3
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ридевалд, Дэнн, Уорд, ван Анхолт, Миливоевич (Таунсенд, 46), Фосу-Менса (Томкинс, 78), Лофтус-Чик, Панчон, Заа, Бентеке.
"Хаддерсфилд": Лессль, Смит (Уильямс, 57), Йоргенсен, Леве, Шиндлер, Инс, Муй, Биллинг, Палмер (Кванер, 72), Качунга, Мунье (ван Ла Парра, 86).
Предупреждения: Смит (28), Палмер (60), Мунье (73), Панчон (88).
"Вест Бромвич" – "Борнмут" 1:0
Гол: Хегази, 31 - 0:1
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Брант, Филд (Харпер, 70), Якоб, Ливермор, Филлипс (Робсон-Кану, 72), Макклейн, Родригес (Рондон, 88).
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис (Смит, 80), Аке, Серман, Артер, Пью (Айб, 46), Фрэйзер, Кинг, Афобе (Дефо, 64).
Предупреждения: Якоб (34), Родригес (82), Артер (86).
"Саутгемптон" – "Суонси" 0:0
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран (Маккуин, 86), Соареш, Стивенс, Уорд-Проуз (Буфаль, 71), Дэвис, Тадич, Ромеу, Редмонд, Габбьядини (Остин, 69).
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Фер, Бриттон (Фултон, 74), Раутледж (Макберни, 86), Абрахам (Бартли, 81), Айю.
Предупреждения: Редмонд (16), Ромеу (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Арсенал Лондон
|1
|3
|4
|Бернли
|1
|3
|5
|Эвертон
|1
|3
|6
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|7
|Ливерпуль
|1
|1
|8
|Уотфорд
|1
|1
|9
|Саутгемптон
|1
|1
|10
|Суонси Сити
|1
|1
|11
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|13
|Тоттенхэм
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Челси
|1
|0
|17
|Борнмут
|1
|0
|18
|Сток Сити
|1
|0
|19
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0