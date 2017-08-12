"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты тура

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"Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты тура

Представляем результаты 1-го тура АПЛ.

"Эвертон" – "Сток Сити" 1:0

Гол: Руни, 45 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс (Мартина, 46), Бейнс, Джагелка, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 60), Руни, Сандро Рамирес (Миральяс, 77), Кэлверт-Льюин.

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Кркич (Шупо-Мотинг, 72), Берахино (Крауч, 72), Диуф.

Предупреждения: Аллен (29), Мартина (85).


"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" 0:3

Голы: Уорд (аг), 23 - 0:1, Мунье, 26 - 0:2, Мунье, 78 - 0:3

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ридевалд, Дэнн, Уорд, ван Анхолт, Миливоевич (Таунсенд, 46), Фосу-Менса (Томкинс, 78), Лофтус-Чик, Панчон, Заа, Бентеке.

"Хаддерсфилд": Лессль, Смит (Уильямс, 57), Йоргенсен, Леве, Шиндлер, Инс, Муй, Биллинг, Палмер (Кванер, 72), Качунга, Мунье (ван Ла Парра, 86).

Предупреждения: Смит (28), Палмер (60), Мунье (73), Панчон (88).


"Вест Бромвич" – "Борнмут" 1:0

Гол: Хегази, 31 - 0:1

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Брант, Филд (Харпер, 70), Якоб, Ливермор, Филлипс (Робсон-Кану, 72), Макклейн, Родригес (Рондон, 88).

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис (Смит, 80), Аке, Серман, Артер, Пью (Айб, 46), Фрэйзер, Кинг, Афобе (Дефо, 64).

Предупреждения: Якоб (34), Родригес (82), Артер (86).


"Саутгемптон" – "Суонси" 0:0

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран (Маккуин, 86), Соареш, Стивенс, Уорд-Проуз (Буфаль, 71), Дэвис, Тадич, Ромеу, Редмонд, Габбьядини (Остин, 69).

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Фер, Бриттон (Фултон, 74), Раутледж (Макберни, 86), Абрахам (Бартли, 81), Айю.

Предупреждения: Редмонд (16), Ромеу (33).

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Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Арсенал Лондон 1 3
4 Бернли 1 3
5 Эвертон 1 3
6 Вест Бромвич Альбион 1 3
7 Ливерпуль 1 1
8 Уотфорд 1 1
9 Саутгемптон 1 1
10 Суонси Сити 1 1
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Тоттенхэм 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Челси 1 0
17 Борнмут 1 0
18 Сток Сити 1 0
19 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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