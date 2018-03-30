"Эвертон" планирует сменить главного тренера

Руководство "Эвертона" затеяло перемены на тренерском мостике, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, боссы "ирисок" планируют уволить нынешнего наставника Сэма Эллардайса и пригласить на этот пост рулевого "Шахтёра" Паулу Фонсеку.

Напомним, что контракт португальского специалиста с "горняками" истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому он сможет перебраться в "Эвертон" без компенсации.

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