"Эвертон" планирует усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"

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"Эвертон" планирует усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "ириски" рассчитывают заполучить 30-летнего центрбека в следующее межсезонье.

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 20 миллионов евро.

С конца августа Смоллинг выступает на правах аренды за "Рому", сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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