"Эвертон" планирует усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"
"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "ириски" рассчитывают заполучить 30-летнего центрбека в следующее межсезонье.
Рыночная стоимость англичанина оценивается в 20 миллионов евро.
С конца августа Смоллинг выступает на правах аренды за "Рому", сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18