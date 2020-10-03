"Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона, у Хамеса два гола и ассист

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"Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона, у Хамеса два гола и ассист

В рамках 4-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" дома обыграл "Брайтон" со счётом 4:2.

В составе "ирисок" отличились Доминик Калверт-Левин, Йерри Мина и дважды Хамес Родригес, который ещё и ассист в свой актив записал. У гостей забивали Нил Мопе и Ив Биссума.

Для команды Карло Анчелотти это седьмая подряд победа с начала сезона (4 в АПЛ и 3 в Кубке Лиги). Мерсисайдцы вышли в лидеры чемпионата.

"Эвертон" – "Брайтон" - 4:2

Голы: 1:0 – 16 Калверт-Левин, 1:1 – 41 Мопе, 2:1 – 45 Мина, 3:1 – 52 Хамес, 4:1 – 70 Хамес, 4:2 – 90 Биссума.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Коулмэн (Делф, 58), Мина, Кин, Дукуре, Сигурдссон, Дэвис, Хамес (Уолкотт, 78), Ришарлисон (Ивоби, 25), Калверт-Левин.

"Брайтон": Райан, Уайт, Данк, Уэбстер, Лэмпти (Велтман, 46), Биссума, Марч, Альсате (Гросс, 82), Троссард, Мопе, Коннолли (Лаллана, 66).

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