"Эвертон" поборется за трансфер Заа

"Эвертон" стал очередным претендентом на ивуарийского нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. "Кристал Пэлас" оценивает хавбека в 100 миллионов евро и не собирается снижать цену. Также на ивуарийца претендуют "Арсенал" и "Бавария".

В минувшем сезоне 26-летний Заа провел 36 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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