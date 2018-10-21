"Эвертон" под занавес матча вырвал победу у "Кристал Пэлас"

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" на своем поле взял верх над "Кристал Пэлас".

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 2:0

Голы: Кальверт-Льюин, 87 - 1:0, Тосун, 89 - 2:0.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Динь, Гомеш (Кальверт-Льюин, 82), Гуйе, Уолкотт (Лукман, 82), Сигурдссон, Бернард (Тосун, 67), Ришарлисон.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Томкинс, Сако, Ван Анхольт, Миливоевич, Макартур (Уикем, 89), Куяте, Таунсенд, Шлюпп, Заха.

Напомним, вчера "Ливерпуль" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru