"Эвертон" подписал Асмира Беговича

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"Эвертон" подписал Асмира БеговичаФото: инстаграм Беговича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, боснийский вратарь "Борнмута" Асмир Бегович перешел в "Эвертон", который недавно возглавил испанский тренер Рафаэль Бенитес.

По информации источника, игрок подписал с "ирисками" соглашение на два сезона. В "Эвертоне" он будет дублером Джордана Пикфорда.

В прошедшем сезоне Бегович играл "Борнмут", в 51 матче он пропустил 51 гол.

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