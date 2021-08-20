"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"

Фото сайт "Эвертона"

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Энди Лонергана.

37-летний футболист заключил с "ирисками" контракт до завершения сезона 2021/22.

Английский страж ворот будет дублёром Джордана Пикфорда и Асмира Беговича.

Лонерган присоединился к "Эвертону" на правах свободного агента. Его последним клубом был "Вест Бромвич". Примечательно, что с 2019 по 2020 год вратарь числился в "Ливерпуле".

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