"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
Фото сайт "Эвертона"
"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Энди Лонергана.
37-летний футболист заключил с "ирисками" контракт до завершения сезона 2021/22.
Английский страж ворот будет дублёром Джордана Пикфорда и Асмира Беговича.
Лонерган присоединился к "Эвертону" на правах свободного агента. Его последним клубом был "Вест Бромвич". Примечательно, что с 2019 по 2020 год вратарь числился в "Ливерпуле".
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|27
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|8
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|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
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