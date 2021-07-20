"Эвертон" подписал контракт с Таунсендом

Теги эвертонандрос таунсендтрансферы

"Эвертон" подписал контракт с ТаунсендомФото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Эвертона", Андрос Таунсенд подписал контракт с ливерпульским клубом на два сезона.

Отмечается, что Таунсенд стал игроком "Эвертона" на правах свободного агента после того, как его контракт с "Кристал Пэлас" подошел к концу. 

В прошедшем сезоне англичанин сыграл 34 матча в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Также не пропустите: "Брайтон" может подписать защитника "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов