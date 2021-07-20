"Эвертон" подписал контракт с Таунсендом

Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Эвертона", Андрос Таунсенд подписал контракт с ливерпульским клубом на два сезона.

Отмечается, что Таунсенд стал игроком "Эвертона" на правах свободного агента после того, как его контракт с "Кристал Пэлас" подошел к концу.

В прошедшем сезоне англичанин сыграл 34 матча в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

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