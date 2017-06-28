"Эвертон" подписал Оньекуру

Нападающий "Эйпена" Генри Оньекуру стал игроком английского "Эвертона".

Об этом 20-летний нигерийский форвард сообщил в социальной сети.

По информации СМИ, "Эвертон" заплатил за футболиста около 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач в 28-ми играх бельгийского первенства.

#thankful Публикация от HENRY⚽️ (@c.henry21) Июн 27 2017 в 1:43 PDT

. | http://soccernews.ruНе пропустите: "Эвертон" интересуется Ньянгом