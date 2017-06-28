"Эвертон" подписал Оньекуру

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"Эвертон" подписал ОньекуруНападающий "Эйпена" Генри Оньекуру стал игроком английского "Эвертона".

Об этом 20-летний нигерийский форвард сообщил в социальной сети.

По информации СМИ, "Эвертон" заплатил за футболиста около 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач в 28-ми играх бельгийского первенства. 

 

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Публикация от HENRY⚽️ (@c.henry21)

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