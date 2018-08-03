"Эвертон" подписал вратаря "Арсенала"

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"Эвертон" подписал вратаря "Арсенала"

"Эвертон" в своём официальном твиттере объявил о переходе вратаря "Арсенала" Жоау Виржинии.

Сумма трансфера неизвестна. 18-летний португалец заключил с "ирисками" контракт до лета 2021 года.

Виржиния выступал за "Арсенал" с 2016 года, однако не сыграл за "канониров" ни одного матча. 

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