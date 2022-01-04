"Эвертон" подписал защитника "Рейнджерс"

Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эвертона" официально объявила о подписании 20-летнего защитника шотландского "Рейнджерс" Натана Паттерсона.

Молодой игрок подписал контракт с "ирисками" до 2027 года. Сумма сделки не известна.

Напомним, что ранее английский клуб заплатил более двадцати миллионов евро киевскому "Динамо" за украинского защитника Виталия Миколенко.

Ранее сообщалось, что левый защитник мерсисайдского клуба Люка Динь поссорился с главным тренером команд Рафаэлем Бенитесом и может перейти в "Челси".

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