"Эвертон" подписал защитника сборной Франции

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

27-летний Сидибе выступает за "Монако" с 2016 года, провел за клуб 114 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее играл за "Труа" и "Лилль". За сборную Франции сыграл 18 матчей и забил 1 мяч. Чемпион Франции-2016/17, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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