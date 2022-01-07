"Эвертон" показал фото Миколенко с тренировки
Фото твиттер "Эвертона"
Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко уже тренируется с командой.
Пресс-служба "ирисок" опубликовала в инстаграме фото украинского защитника с занятия.
Напомним, что клуб АПЛ купил футболиста у киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро.
Миколенко заключил с "Эвертоном" контракт до 30 июня 2026 года.
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