"Эвертон" показал фото Миколенко с тренировки

Фото твиттер "Эвертона"

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко уже тренируется с командой.

Пресс-служба "ирисок" опубликовала в инстаграме фото украинского защитника с занятия.

Напомним, что клуб АПЛ купил футболиста у киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро.

Миколенко заключил с "Эвертоном" контракт до 30 июня 2026 года.

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