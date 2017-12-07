"Эвертон" показал худший результат в истории среди английских клубов в Лиге Европы

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Эвертон" в гостях обыграл "Аполлон" со счетом 3:0.

Несмотря на это выступление ливерпульского клуба стало худших для англичан в истории турнира.

"Эвертон" набрал всего четыре очка в группе. Прежний антирекорд принадлежал "Уигану", который набрал пять очков в сезоне 2013/14.

Не пропустите: "Аталанта" победила "Лион", "Аполлон" проиграл "Эвертону". | http://soccernews.ru