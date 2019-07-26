"Эвертон" показал проект нового стадиона

"Эвертон" поделился со своими фанатами проектом нового стадиона.

Сообщается, что новая арена сможет вместить 52 тысячи зрителей. Стоимость стадиона оценивается в 560 миллионов евро.

Отмечается, что строительство должно стартовать в 2020 году. Первую игру на новом стадионе "ириски" смогут провести в 2023 году.

Напомним, что в настоящее время "Эвертон" проводит домашние матчи на "Гудисон Парк".

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