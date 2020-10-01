"Эвертон" повторил клубное достижение 82-летней давности

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" со счётом 4:1.

Эта победа стала для "ирисок" шестой подряд со старта текущего сезона.

Как сообщает Opta, так успешно "Эвертон" не начинал кампанию последние 82 года.

В сезоне 1938/39 команда также стартовала с 6 побед и в итоге выиграла чемпионат Англии.

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