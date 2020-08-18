"Эвертон" предложил 25 миллионов евро за хавбека "Наполи"

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"Эвертон" предложил 25 миллионов евро за хавбека "Наполи"

Ливерпульский "Эвертон" хочет купить бразильского полузащитника неаполитанского "Наполи" Аллана, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро (20 миллионов плюс пять - в качестве бонусов). Впрочем, "Наполи" отклонил предложение "ирисок", так как оценивает игрока в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на покупке Аллана настаивает главный тренер команды Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Наполи".

В минувшем сезоне 29-летний Аллан провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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