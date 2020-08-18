"Эвертон" предложил 25 миллионов евро за хавбека "Наполи"
Ливерпульский "Эвертон" хочет купить бразильского полузащитника неаполитанского "Наполи" Аллана, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро (20 миллионов плюс пять - в качестве бонусов). Впрочем, "Наполи" отклонил предложение "ирисок", так как оценивает игрока в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на покупке Аллана настаивает главный тренер команды Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Наполи".
В минувшем сезоне 29-летний Аллан провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Никола Влашич, скорее всего, не перейдет в "Наполи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы
-
"Эвертон" предложил 25 миллионов евро за хавбека "Наполи"
-
Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад"
-
"Барселона" определилась с первым трансфером после назначения Кумана
-
Определились финалисты Лиги Европы
-
Сетьен установил антирекорд "Барселоны" за последние 17 лет
-
3
"Интер" уничтожил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы
-
"Барселона" проведет реструктуризацию команды
-
"Краснодар" вступил в борьбу за воспитанника "Спартака"
-
"Локомотив" близок к подписанию бывшего вратаря "Краснодара"
-
ПСЖ вступил в борьбу за лидера сборной Кот-д'Ивуара
-
В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука
-
2
Садио Мане - лучший игрок АПЛ по версии болельщиков
-
Диего Коста может перейти в клуб из Милана
-
2
"Барселона" надолго теряет тер Штегена
-
В "Барселоне" назвали дату выборов президента клуба
-
"Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом
-
1
"Барселона" уволила Сетьена с поста главного тренера
-
5
Это'О: "Если Месси уйдет, "Барселоне" придется менять название"
-
Лидер киевского "Динамо", возможно, намекнул на переход в "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18