"Эвертон" предложил 31 миллион евро за Рауля Хименеса

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"Эвертон" предложил 31 миллион евро за Рауля Хименеса

"Эвертон" проявляет интерес к мексиканскому нападающему "Бенфики" Раулю Хименесу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 31 миллиона евро. На покупке форварда настаивает главный тренер "ирисок" Роналд Куман. Впрочем, "Бенфика" хочет получить за игрока не менее 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Хименес провел за "Бенфику" 32 матча, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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