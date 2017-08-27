"Эвертон" предложит 45 миллионов евро за Варди

"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Лестера" Джейми Варди, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро. На покупке форварда настаивает лично главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

В этом сезоне 30-летний Варди провел за "Лестер" 3 матча и забил 2 гола. Ранее сообщалось, что им также интересуется "Челси".

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