"Эвертон" представил нового тренера

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"Эвертон" представил нового тренера

Марку Силва возглавил "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что до Силвы "ирисок" тренировал Сэм Эллардайс, которого отправили в отставку по окончании сезона.

Последним местом работы Силвы был "Уотфорд", который завершил минувший сезон АПЛ на 14-й позиции.

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