"Эвертон" представил нового тренера

Марку Силва возглавил "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что до Силвы "ирисок" тренировал Сэм Эллардайс, которого отправили в отставку по окончании сезона.

Последним местом работы Силвы был "Уотфорд", который завершил минувший сезон АПЛ на 14-й позиции.

Читайте также: "Ливерпуль" и "Эвертон" поборются за лидера "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru