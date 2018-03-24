"Эвертон" претендует на нападающего "Порту"

Форвард "Порту" Мусса Марега привлёк внимание нескольких клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает A Bola, главным претендентом на 26-летнего малийца считается "Эвертон".

В этом сезоне Марега сыграл за "Порту" 36 матчей, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

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