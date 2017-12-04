"Эвертон" претендует на полузащитника "Севильи"

Теги эвертонсевильястивен нзонзисэм эллардайс

"Эвертон" претендует на полузащитника "Севильи"

"Эвертон" хочет купить полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, сообщает AS.

По сведениям издания, "ириски" намерены подписать 29-летнего француза уже в январе и готовы предложить за него 28 миллионов евро.

Стоит отметить, что на трансфере Нзонзи настаивает новый главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс, который знаком с ним по совместной работе в "Блэкберне". 

Не пропустите: "Эвертон" хочет купить капитана "Уотфорда". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов