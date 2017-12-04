"Эвертон" претендует на полузащитника "Севильи"

"Эвертон" хочет купить полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, сообщает AS.

По сведениям издания, "ириски" намерены подписать 29-летнего француза уже в январе и готовы предложить за него 28 миллионов евро.

Стоит отметить, что на трансфере Нзонзи настаивает новый главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс, который знаком с ним по совместной работе в "Блэкберне".

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